Nuovo radiografo all’ospedale di Tortona grazie alle donazioni

Tortona – Sono stati spesi, ad oggi, circa 530.000 euro del milione e 200.000 frutto di donazioni raccolte dal Comitato “Tortona per Ospedale Civile Santi Antonio e Margherita” dalla sua costituzione ad oggi.

Sono stati acquistati, nello specifico, un ecografo portatile e un radiografo digitale, attrezzature necessarie alla diagnosi e la cura delle polmoniti causate da Coronavirus. E ancora, un depuratore per emodialisi, che serve ai pazienti dializzati affetti da Covid-19, e una macchina per analizzare i tamponi nel laboratorio di microbiologia che sarà operativa la settimana prossima con i reagenti acquistati direttamente dall’Asl, oltre a cinque letti attrezzati per la cura dei pazienti in terapia intensiva. Tra i dispositivi di protezione individuale, sono stati acquistati: 600 mascherine chirurgiche, oltre 10.000 modello FFP2 e 1.000 FFP3; 10 occhiali protettivi a mascherina riutilizzabili e 50 visiere (anche queste riutilizzabili); circa 1.000 tute, 100.000 guanti sterili e 3.700 calzari.

La consegna del radiografo portatile è avvenuta martedì mattina alla presenza del commissario Giuseppe Guerra e del radiologo Antonello Santoro, che presiede il comitato tecnico-scientifico del Comitato.

Lo strumento, è stato ribadito, potrà risultare molto utile all’ospedale anche dopo questa emergenza sanitaria.