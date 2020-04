Quarantaseienne di Casale si toglie la vita gettandosi dal quarto piano

Casale Monferrato – Tragedia ieri sera, intorno a mezzanotte, a Casale. Un uomo di 46 anni, Marco Brotto (nella foto tratta dal profilo Facebook), si è tolto la vita gettandosi dal balcone del quarto piano dell’appartamento in cui viveva con i genitori, in viale Ottavio Marchino.

È stato il padre che, non vedendolo più in casa, si è affacciato alla finestra e ha dato l’allarme dopo la tragica scoperta. Sul posto sono arrivati Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118. Nessun dubbio sul suicidio, la salma è ora a disposizione dei famigliari.

Brotto viveva con il padre di 81 anni e la mamma, attualmente ricoverata in ospedale.

Ma che cosa può aver spinto l’uomo a compiere il gesto estremo?

L’unica cosa certa è che qualcosa nella sua mente ha ceduto e intorno a mezzanotte ha messo in atto il gesto estremo.

L’addio è stato affidato a due lettere, rivolte a genitori e amici: “Orgoglioso di essere vostro figlio”, e le scuse per quell’atto così drammatico.

Marco Brotto era molto conosciuto a Casale anche per i suoi trascorsi calcistici.

Spetterà adesso agli inquirenti cercare di capire le motivazioni del gesto estremo, che cosa si è spezzato nella vita e nella mente dell’uomo per arrivare a togliersi la vita.