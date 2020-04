Coronavirus: alla casa di riposo di Grana Monferrato tutti positivi, diciannove decessi alla “Arnaldi” di Montechiaro d’Asti

Asti – Risulta grave la situazione alla casa di riposo Colli Divini, a Grana Monferrato, nell’Astigiano. Nessuno degli anziani sarebbe stato risparmiato dal contagio al Covid-19.

Inizialmente la residenza di via degli Orti, gestita da Kursana, contava 59 ospiti. Poi, nell’ultimo mese, quindici decessi, anche se non tutti attribuiti a coronavirus in assenza di tampone, mentre mercoledì sera si è dovuto procedere al trasferimento in ospedale di quattro anziani. Persone che si sono andate ad aggiungere alle già tre ricoverate.

Anche in questa struttura, comunque, gli esami del caso sono stati fatti in ritardo. Nei giorni scorsi dalla struttura è stata allontanata anche un’infermiera che prestava servizio e proprio nella casa stava osservando la propria quarantena, conseguente al fatto che una famigliare aveva accusato sintomatologia da coronavirus.

Forte preoccupazione da parte del primo cittadino di Grana, Cristiano Gavazza che ha affermato di non avere ancora a disposizione i dati definitivi comunicati da Asl e Regione.

Aggiornamenti giungono anche da un altro paese dell’Astigiano, Montechiaro, dove la casa di riposo Francesco Arnaldi rappresenta un altro focolaio.

Qui il numero dei decessi riconducibili a Covid-19 è cresciuto a 19, tutti anziani della struttura gestita da Punto Service e che all’inizio dell’emergenza contava 75 residenti.

Cresciuto pure il numero dei tamponi, esattamente 70 quelli effettuati con 50 casi di positività, compresi i decessi. Dei positivi la quasi totalità (45) fanno riferimento alla casa di riposo di via Gerardi, con 26 anziani e 19 operatori. I restanti casi sono 4 persone che vivono in paese e un’altra pur residente a Montechiaro ma domiciliata in una casa di riposo esterna.