Coronavirus, all’Outlet di Serravalle due marchi storici rischiano di non riaprire più

Serravalle Scrivia – Anche all’Outlet di Serravalle aleggiano i primi segni della crisi, che comunque già c’era, post chiusura per coronavirus. Due fra i principali negozi della galleria del centro commerciale sono chiusi ed è stata presentata istanza di concordato preventivo al tribunale fallimentare. Scarpe&Scarpe e Conbipel inaugurano la serie dei marchi con l’acqua alla gola, questa la sentenza che pure non è direttamente legata agli effetti del coronavirus.

Per quanto riguarda Scarpe&Scarpe i dipendenti non percepiscono lo stipendio da febbraio e l’azienda ha chiesto di poter accedere alla cassa integrazione in deroga.

C’è già stato un incontro in cui i sindacati hanno rimarcato che andranno percorse tutte le strade per assicurare il pagamento degli stipendi e l’eventuale continuità aziendale.

La Conbipel da parte sua ha presentato l’istanza di concordato e annunciato un piano industriale che dovrà avere l’ok del tribunale.