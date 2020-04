Da Ospedale di Alessandria: Master in “Data Management e coordinamento delle sperimentazioni cliniche”

Ancora qualche giorno di tempo per iscriversi al Master in “Data Management e coordinamento delle sperimentazioni cliniche”. Si tratta di corso di primo livello con l’obiettivo di formare Coordinatori di Ricerca Clinica (CRC) esperti in raccolta dati, analisi statistica e presentazione dei risultati delle sperimentazioni cliniche: terminerà il prossimo 30 aprile la possibilità di presentare la domanda di ammissione.

È la prima volta che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale, in stretta collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria e con il patrocinio del Gruppo Italiano Data Manager (GIDM) – Coordinatori di Ricerca Clinica, lancia un corso di alta formazione: la ricerca clinica, infatti, richiede un approccio multidisciplinare e il successo di una sperimentazione emerge dall’incontro tra profili diversi: medici, infermieri, biologi, biostatistici, farmacisti e data manager, o meglio Coordinatori di Ricerca Clinica (CRC).

Il Master di primo livello ha durata annuale, partirà a giugno, nonostante l’epidemia del coronavirus, e i dettagli del calendario sono in corso di definizione.

Al termine della presentazione delle domande di ammissione la commissione selezionatrice valuterà le candidature sulla base del curriculum vitae e ai dieci studenti ritenuti maggiormente meritevoli verranno riconosciuti millecinquecento euro ciascuno destinati alla copertura parziale della quota d’iscrizione (che è di 1850 euro), grazie al prezioso supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Tutte le informazioni sono scaricabili nella sezione Alta Formazione a questo link https://www.uniupo.it/tuttostudenti/lofferta-formativa-colpo-docchio/i-master/i-livello