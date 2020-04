Incendio alla ex EdilCassine: si pensa a cause accidentali, danni per circa 300.000 euro

Cassine – Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Acqui Terme per stabilire cosa abbia esattamente provocato il vasto incendio che, mercoledì sera, ha interessato uno degli stabilimenti dell’ex EdilCassine, ora “La Margherita”, sulla strada provinciale tra Cassine e Strevi.

Due ore di fiamme intense che hanno praticamente devastato tutto il capannone, che conteneva materiali in legno e polistirolo, mentre, per fortuna, grazie all’immediato intervento di diverse squadre di Vigili del Fuoco, da Alessandria, Acqui e Valenza, l’abitazione, attigua al capannone, che è di proprietà di una famiglia del posto è stata salvata. Ingenti i danni stimati, circa trecentomila euro.

I militari stanno indagando a 360 gradi, diretti dal sostituto procuratore Letizia Aloisio. Sono state sentite diverse persone, al momento sembra che le fiamme siano da attribuire a un fatto accidentale forse attribuibile a un problema elettrico.

Sul posto, la sera dell’incendio, anche l’Arpa, diretta da Alberto Maffiotti, che ha monitorato la situazione e ha escluso danni ambientali rilevanti.