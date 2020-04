Incidente sulla A26: si ribalta mezzo pesante, autostrada chiusa

Masone – Autostrada A26 chiusa al traffico nel traffico compreso fra il casello di Masone e il bivio con l’A10 per il ribaltamento di un mezzo pesante.

Aspi ha provveduto alla chiusura di entrambe le carreggiate per permettere ai soccorsi di completare le operazioni di recupero dei veicolo.

Sin da stamane si sono registrate code e rallentamenti sia verso Sud, con i veicoli che hanno dovuto percorrere la strada provinciale “del Turchino” per raggiungere Genova e la Liguria, sia in direzione Nord, con l’A7, la Milano-Serravalle, come unica opzione temporanea per i tir che devono recarsi in Piemonte e Lombardia.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.

Una volta terminato l’intervento, l’autostrada sarà riaperta alla circolazione. Sul posto sono intanto intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e il personale di Autostrade.

È fortunatamente rimasto illeso il conducente del mezzo pesante.