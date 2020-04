Prelevate dai Nas le cartelle cliniche alla Casa di Riposo di Vercelli

Vercelli – Prosegue l’inchiesta alla Casa d Riposo di Vercelli per la quale la Procura sta indagando per omicidio colposo plurimo e per epidemia colposa.

Ieri mattina i Nas di Torino Torino e un consulente informatico della Procura di Vercelli si sono presentati nella struttura di piazza Mazzini per acquisire cartelle cliniche di ospiti e pazienti. Sono state acquisite anche le email.

Nel registro degli indagati ci sono i nomi del direttore della casa di riposo di piazza Mazzini, Alberto Cottini, e della direttrice sanitaria della struttura, Sara Bouvet.

La Procura per ora ha disposto e fatto eseguire cinque esami autoptici sui corpi di altrettanti ospiti della casa di riposo morti tra il 2 e il 16 aprile. I decessi degli anziani della Rsa da inizio marzo sono stati oltre una quarantina.

Dopo la presentazione di diversi esposti da parte di politici e famigliari degli anziani morti, l’inchiesta punta a stabilire se la tutela della salute di ospiti e personale della casa di riposo sia stata garantita secondo i protocolli.

Da accertare eventuali responsabilità nel caso di morti dovute al covid-19 e contagi di ospiti e personale. Le audizioni continuano.