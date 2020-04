Covid19: sono 260 i nuovi decessi, mai così pochi dal 15 marzo. Aggiornamento alle 19:36

In Italia si registrano 197.675 casi totali di positivi al coronavirus dall’inizio della pandemia. Oggi i nuovi casi sono 2.324, poco meno di ieri quando erano stati 2.357, che porta il numero delle persone attualmente positive a 106.103.

Disastro Lombardia, torna a crescere la curva dei contagi: +920 in un giorno. Più che raddoppiati i casi a Milano: +463

Da segnalare i decessi, 260 (che porta il computo dei morti per Covid19 a 26.644), mai così pochi dal 14 marzo scorso, mentre le persone che sono guarite sono 1.808 contro le 2.622 di ieri (in totale sono guarite 64.928 persone).

Rispetto alle scorse 24 ore, inoltre, ci sono 256 positivi in più (ieri erano scesi di 680 unità perché c’erano più morti e più guariti).

Ancora in calo i ricoveri (-161) e le persone in terapia intensiva (-93).

Il numero totale di tamponi effettuati è salito a 1 milione 757.659, con un incremento di 49.916, inferiore a quelli effettuati ieri che erano stati oltre 65.000.

Il numero delle persone attualmente ricoverate con sintomi è 21.372 contro le 21.533 di ieri, mentre in terapia intensiva sono 2.009 in calo di 93 unità rispetto a ieri che erano 2.102.

Attualmente 82.722 persone sono in isolamento domiciliare, un numero che torna a salire (+560) rispetto al dato di ieri quando per la prima volta era stato registrato una diminuzione.