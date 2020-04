Coronavirus Italia: torna a calare il numero dei malati, 290 in meno rispetto a ieri

Il video della conferenza stampa inizia a 1′ 7″.

Aumentano i guariti, con un incremento rispetto a domenica di 1.696

Roma (Ansa) – Tornano a calare i malati per coronavirus. Sono complessivamente 105.814, 290 meno di ieri. L’incremento domenica era stato di 256 mentre sabato c’era stato un calo di 680 malati. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. I guariti sono 66.624, con un incremento rispetto a ieri di 1.696. E prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva e per la prima volta dal 16 marzo il numero scende sotto i duemila. Ad oggi sono 1.956, 53 in meno rispetto a ieri. Di questi, 680 sono in Lombardia, 26 in meno rispetto a ieri. Dei 105.813 malati complessivi, 20.353 sono ricoverati con sintomi, 1.019 in meno rispetto a ieri – il numero più alto dall’inizio dell’emergenza – e 83.504 sono quelli in isolamento domiciliare, 782 in più rispetto a ieri. Quanto alle vittime, sono salite a 26.977, con un incremento di 333 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 260, il più basso dal 15 marzo.

I dati per regione

Malati:

35.441 in Lombardia (275 in più rispetto a ieri),

15.508 in Piemonte (-11),

12.225 in Emilia-Romagna (-116),

8.860 in Veneto (-278),

5.983 in Toscana (-86),

4.562 nel Lazio (-11),

3.580 in Liguria (+100),

3.310 nelle Marche (+2),

2.912 in Puglia (-25),

2.877 in Campania (-47),

2.123 in Sicilia (+16),

2.030 in Abruzzo (-38),

1.707 nella Provincia di Trento (+25),

1.258 in Friuli Venezia Giulia (+10),

940 nella provincia di Bolzano (-54),

782 in Calabria (-15),

776 in Sardegna (-7),

287 in Umbria (-9),

235 in Valle d’Aosta (-19),

217 in Basilicata (-2),

200 in Molise (+0).

Morti:

13.449 in Lombardia (+124),

3.431 in Emilia-Romagna (+45),

2.878 in Piemonte (+55),

1.344 in Veneto (+29),

1.128 in Liguria (+14),

884 nelle Marche (+5),

795 in Toscana (+17),

407 nella provincia di Trento (+2),

405 in Puglia (+6),

397 nel Lazio (+8),

352 in Campania (+7),

299 in Abruzzo (+4),

271 in Friuli Venezia Giulia (+7),

270 nella provincia di Bolzano (+1),

231 in Sicilia (+3),

133 in Valle d’Aosta (+2),

109 in Sardegna (+0),

83 in Calabria (+3),

65 in Umbria (+1),

25 in Basilicata (+0),

21 in Molise (+0).

Ad oggi sono stati effettuati 1.789.662 tamponi che hanno riguardato complessivamente 1.237.317 persone. L’incremento del numero dei tamponi rispetto a ieri è di 32.003.

In Lombardia continua a calare la pressione sugli ospedali: sono ben 956 in meno i ricoveri nei reparti non di terapia intensiva a cui vanno aggiunti 26 posti letto in meno occupati in terapia intensiva. I decessi in totale sono 13.449, con un aumento di 124 rispetto a ieri. Il totale dei positivi in regione è di 73.479 con un aumento di 590 ma i tamponi effettuati sono stati solo 5.053 (12.642 quelli effettuati ieri). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia. Nella Regione restano 680 persone ricoverate in terapia intensiva e “rispetto al 3 aprile sono più che dimezzate, dato che avevamo circa 1400 persone in terapia intensiva”: lo ha sottolineato il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala. “Questo significa che le misure del lockdown hanno funzionato”, ha aggiunto ricordando che “scendiamo sotto gli 8mila ricoverati e questi sono dati estremamente importanti”.

Sono una ventina – a quanto si apprende – le aziende che hanno risposto alla manifestazione di interesse di Aria, la centrale acquisti della Regione Lombardia, per la fornitura di test per la ricerca degli anticorpi neutralizzanti anti Sarv-cov-2 (Covid 19). L’avviso, pubblicato il 20 aprile, si è chiuso oggi.

La Regione attende ora che l’Istituto superiore di Sanità comunichi quali test, tra quelli candidati, hanno la certificazione. Intanto prosegue la sperimentazione dell’unico test sierologico validato, vale a dire quello sviluppato dal Policlinico San Matteo di Pavia con la multinazionale Diasorin.