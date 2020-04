Coronavirus, stretta di Cirio: fermi take away e seconde case

Torino (Ansa) – I take away di cibo resteranno chiusi anche dopo il 4 maggio in Piemonte e non saranno consentiti gli spostamenti verso le secondo case all’interno della regione. Lo precisa il governatore Alberto Cirio, che ieri ha incontrato il Comitato tecnico-scientifico regionale.

“I medici e gli scienziati – spiega Cirio – ci dicono che è necessario in questo momento mantenere una linea di rigore. Una linea che confermiamo e che va di pari passo con la consapevolezza che il Piemonte ha bisogno di ripartire e di un nuovo equilibrio”.