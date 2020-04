Da Città di Alessandria: Lavori di ripristino della pavimentazione a seguito della realizzazione della rete fibra ottica

4-7 Maggio 2020

Cavalcavia Brigate Ravenna – Alessandria

Per consentire, nel periodo dal 04 al 07 maggio 2020, lo svolgimento dei lavori stradali di ripristino della pavimentazione di una porzione del marciapiede del cavalcavia Brigate Ravenna ad Alessandria, limitatamente al tratto compreso tra la rotatoria con spalto Borgoglio e l’inizio dello sbalzo ferroviario, già oggetto di lavori per la realizzazione della fibra ottica FTTH a cura della Ditta Elecnor SA, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 del periodo compreso tra il 04 ed 07 maggio 2020, e comunque fino al termine dei lavori, è istituito un limitato restringimento della porzione di carreggiata del Cavalcavia Brigate Ravenna, nel tratto compreso tra la rotatoria con spalto Borgoglio e l’inizio dello sbalzo ferroviario, lato destro direzione di marcia verso il quartiere Cristo.

Durante i lavori in oggetto saranno adottate, con l’ausilio di movieri, le necessarie e opportune deviazioni viabili al fine di garantire sempre la circolazione veicolare a doppio senso e pedonale in sicurezza, tramite percorsi alternativi.

6 Maggio 2020

Operazioni di trasloco via Tripoli – Alessandria

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di trasloco che prevedono la chiusura di un tratto di via Tripoli ad Alessandria in programma in data 06/05/2020, dalle ore 07:00 alle ore 11:00 del giorno 06 maggio 2020 sono istituiti il divieto di fermata con rimozione forzata e il divieto di transito in via Tripoli, nel tratto compreso tra via Pontida e via Parma.

7 Maggio 2020

Operazioni di trasloco via Caraglio – Alessandria

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di trasloco che prevedono la chiusura di un tratto di via Caraglio ad Alessandria in programma in data 07/05/2020, dalle ore 07:30 alle ore 13:30 del giorno 07 maggio 2020 sono istituiti il divieto di fermata con rimozione forzata e il divieto di transito in via Caraglio, nel tratto compreso tra via Dossena e via Milano.

L’accesso al parcheggio di via Caraglio, sarà consentito a senso unico alternato da via Dossena, con uscita su via Verona.