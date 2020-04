Task force di Alpini hanno disinfettato le Rsa di Asti e provincia

Asti – Hanno disinfettato l’edificio, le aree esterne, gli uffici e la parte interna, su richiesta dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, della Casa di Riposo Città di Asti i militari della Brigata alpina Taurinense intervenuti ieri.

Sono stati una decina i disinfettori specializzati in azione, addestrati per operare in vari teatri operativi internazionali.

Nella struttura astigiana, una delle più grandi del Piemonte, attualmente ci sono 22 anziani positivi al coronavirus e si trovano in un reparto isolato. Quindici sono asintomatici mentre altri sette, che avevano manifestato segni febbrili lievi, sono stati trasferiti in ospedale.

Le attività di disinfezione preventiva del personale militare hanno previsto due fasi: la detersione degli ambienti, con sali di ammonio quaternari, che, oltre a pulire e rimuovere lo sporco dalle superfici trattate, permettono l’attivazione delle sostanze utilizzate per la fase due; poi c’è la disinfezione con candeggina.

Nell’Astigiano era stato richiesto, d’intesa con l’Asl, l’intervento dell’Esercito anche in altre 7 Rsa, oltre alla Casa di riposo Città di Asti. Si tratta delle residenze per anziani di Rocchetta Tanaro, Grana, Montechiaro, Montemagno, le due strutture di Moncalvo e la clinica San Giuseppe di Asti.