Coronavirus: niente “peregrinatio” per le vie della città, l’omaggio alla Madonna della Salve in Duomo

Alessandria – Niente “peregrinatio” domenica prossima, 3 maggio, in occasione delle celebrazioni della Madonna della Salve per le vie di Alessandria. L’omaggio alla “Clementissima Patrona” si terrà in Cattedrale.

La decisione è arrivata in questi ultimi giorni ed è stato lo stesso Vescovo di Alessandria, Guido Gallese, che ne ha dato comunicato: “Dopo una nuova e attenta analisi del contesto attuale nel confronto con le autorità civili e i responsabili della pubblica sicurezza, con rammarico, ma con la fiducia di compiere una scelta di responsabilità che chiediamo a tutti i fedeli di condividere, si è deciso di rendere omaggio alla “Madonna della Salve” rimanendo all’interno della Cattedrale. Tanti alessandrini avevano espresso il desiderio di poter anche solo assistere dalle loro case alla processione della Salve e, all’inizio, abbiamo quindi annunciato la “peregrinatio” tra le vie della città. Anche a seguito di un confronto con le forze dell’ordine abbiamo però deciso di soprassedere e evitare di essere causa di assembramenti, anche piccoli. La speranza è di poter riproporre la processione a settembre, se la situazione sanitaria lo permetterà. Mi riferisco ai giorni 14 e 15 settembre, quando infatti la Chiesa celebra l’esaltazione della Croce e la Madonna Addolorata”.

Non ci sarà quindi la processione del simulacro che prevedeva il passaggio in alcuni luoghi significativi della città ma la preghiera del Rosario guidata da monsignor Gallese e recitata ai piedi della Salve, in Duomo, insieme ai fedeli.