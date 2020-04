In tempo di coronavirus a Novi Ligure una proposta particolare: negozi temporanei in sostituzione di fiere e mostre

Novi Ligure – Con l’avvio della “Fase 2”, a Novi si potrebbe prospettare un mutamento radicale per quanto concerne il commercio cittadino.

La proposta è arrivata dall’assessore alle Politiche produttive e all’Agricoltura, Roberta Bruno e pare aver incontrato il beneplacito del sindaco Gian Paolo Cabella.

Nello specifico, secondo quanto spiegato dall’assessore Bruno in accordo con l’assessore al Commercio Giuseppe Dolcino, per sopperire a questo periodo in cui mancheranno fiere e mostre di settore, l’idea di fondo è creare spazi di visibilità quali punti vendita temporanei. Il Comune concederebbe gli spazi sul suolo pubblico, inserendo quindi strutture di vendita in punti strategici di Novi. Tali spazi, messi a disposizione dei produttori, oltre ad essere vetrine non social ma reali dei prodotti locali, potrebbero funzionare sia come acquisto diretto, al dettaglio, sia come punto per ricevere ordinazioni con successiva consegna a casa.

In pratica dei “temporary stores” che saranno accompagnati da un’implementazione dei mercati rionali legati al circuito di “Campagna amica”, con la possibilità di interscambi con Comuni del Piemonte per allargare la clientela.

Un modo per aiutare i produttori locali. Allo studio, in Comune, anche l’aggiunta di giornate a tema in occasione delle festività e l’agevolazione sulla tassa rifiuti, partendo dal fatto che in questo periodo di quarantena molte attività non hanno realmente usufruito del servizio di raccolta.