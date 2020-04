Incendio nel salone della Curia a Pozzolo Formigaro: esclusa l’ipotesi dolosa, si pensa a un corto circuito

Pozzolo Formigaro – Intervento dei Vigili del Fuoco, nella notte tra martedì e mercoledì, a Pozzolo Formigaro per domare un incendio scoppiato nella stanza adibita a magazzino del salone “Perosi”, di proprietà della Curia. Il locale, prima delle restrizioni dovute a prevenire il contagio dal coronavirus, era solitamente utilizzato per manifestazioni delle parrocchie e iniziative culturali.

I pompieri sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti a circoscrive le fiamme nella stanza adibita a magazzino, evitando così che il fuoco si espandesse nel salone. Ora si indaga per individuare le cause che hanno innescato le fiamme.

Si escluderebbe l’ipotesi dolosa e, dai primi rilievi, le tracce fanno pensare a un corto circuito dell’impianto elettrico.