Da Città di Alessandria: pubblico prelievo di sangue in piazza Maino a Spinetta Marengo il 2 maggio

Onde permettere lo svolgimento dell’iniziativa di “Pubblico Prelievo di Sangue” a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Cassine, in programma sulla Piazza Maino del sobborgo di Spinetta Marengo in data 2 maggio 2020, sarà vietata la fermata con rimozione forzata dalle ore 00:00 alle ore 15:00 e dalle ore 7 alle ore 15 sarà vietato il transito in piazza Maino a Spinetta Marengo.

Da tali divieti sono esclusi i mezzi necessari per lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto.