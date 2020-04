Da Regione Piemonte: sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

Voucher scuola per l’anno scolastico 2020-2021: la Regione Piemonte ha emesso il nuovo bando per i voucher scuola per l’anno scolastico 2020-2021. Le famiglie degli studenti residenti in Piemonte possono preseSostegno alle famiglie per il diritto allo studio Voucher scuola per l’anno scolastico 2020-2021

La Regione Piemonte ha emesso il nuovo bando dei voucher scuola per l’anno scolastico 2020/2021. Le famiglie degli studenti residenti in Piemonte possono presentare domanda dal 29 aprile al 10 giugno 2020.

Si può richiedere solo uno dei due tipi di voucher esistenti:

iscrizione e frequenza (retta scolastica) da utilizzare presso le scuole paritarie per il pagamento delle spese di iscrizione e frequenza

libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa e trasporti. Nel nuovo voucher è compreso anche il contributo statale per la fornitura di libri di testo che concorre all’ammontare complessivo della somma erogata.

Le famiglie con ISEE 2020 di importo fino a euro 15.748,78 che scelgono il voucher per Iscrizione e Frequenza all’atto della compilazione della domanda, possono, comunque, dichiarare la volontà di utilizzare una parte del contributo di iscrizione per l’acquisto dei libri di testo (importo di 150 euro per la scuola secondaria di primo grado e di 250 euro per la scuola secondaria di secondo grado).

Requisiti per l’accesso al bando. Possono presentare la domanda gli studenti:

iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 a scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado statali o paritarie appartenenti ad Istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione o a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo;

che non abbiano già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria e che in ogni caso non abbiano compiuto il (ventiduesimo anno di età);

che debbano assolvere il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ovvero conseguire un diploma o una qualifica professionale triennale;

il cui nucleo familiare di appartenenza abbia un indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità (ISEE anno 2020) non superiore a euro 26.000. Il valore ISEE non dovrà essere indicato dal richiedente. La Regione Piemonte acquisirà direttamente le attestazioni ISEE in corso di validità e presenti alla data del 29 aprile 2020 direttamente nella banca dati INPS.

Chi non ne fosse in possesso può richiedere l’ISEE 2020 precompilato on-line sul sito INPS (senza rivolgersi a soggetti specializzati) all’indirizzo: https://servizi2.inps.it/servizi/IseePrecompilato/home.aspx

Come di consueto la domanda potrà essere compilata esclusivamente on-line attraverso l’applicazione disponibile alla pagina www.sistemapiemonte/assegnistudio, accessibile con le credenziali SPID o, in alternativa, per chi le avesse ancora attive, con le credenziali di Sistema Piemonte, usate per i precedenti bandi. Si rammenta che queste credenziali non vengono più rilasciate e, in caso di smarrimento, non verranno sostituite.

Dopo l’accesso occorre procedere alla compilazione della domanda, indicando un numero di telefono cellulare valido e una casella di posta elettronica valida (per ricevere tutte le informazioni in merito all’esito dell’istruttoria per l’assegnazione del voucher; per ricevere il PIN da parte del gestore del servizio ed eventualmente recuperarlo in caso di smarrimento).

L’Ufficio Diritto allo Studio del Comune di Alessandria, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, sarà a disposizione degli utenti per il supporto alla compilazione della domanda, solo telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, ai seguenti recapiti:

Giuseppina Vullo 0131 213268

Alessia Zavattaro 0131 213269

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero verde regionale 800.333.444

“L’apertura di questo bando per rendere disponibili le risorse già a partire dall’avvio del prossimo anno scolastico, è un aiuto concreto della Regione Piemonte alle famiglie, ancor più significativo in questo momento di emergenza – ha commentato l’assessore ai Servizi Scolastici del Comune di Alessandria, Silvia Straneo -. La necessità di adottare la didattica a distanza ha creato la necessità per tutti gli studenti di disporre della strumentazione tecnologica necessaria. Con il voucher sarà possibile acquistare anche tablet e strumenti tecnologici per fare in modo che i ragazzi abbiamo tutto il necessario per gestire qualsiasi necessità. apprezzo molto questa opportunità perché gli strumenti digitali, oggi, sono fondamentali anche per la normale didattica. In relazione alle tempistiche strette, ricordo che i nostri uffici sono a disposizione degli utenti che abbiano necessità di compilare la domanda: si tratta di una procedura che va gestita interamente on-line per cui è possibile ricevere assistenza telefonica dai nostri operatori, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, ed essere guidati passo dopo passo nella compilazione”.

