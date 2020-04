Novi Ligure – Controlli serrati, a Novi, dall’inizio dell’entrata in vigore del lockdown da parte della Polizia Municipale per far rispettare i Dpcm e gli obblighi di limitare gli spostamenti. In particolare sono stati effettuati complessivamente 1172 controlli con 51 persone sanzionate. Il solo giorno del 28 aprile le Forze di Polizia hanno fermato 31 persone, nessuna delle quali è risultata fuori regola.