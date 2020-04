Era positiva al Covid19 la pensionata morta venerdì scorso alla casa di riposo di Stazzano: la conferma arrivata dall’autopsia

Stazzano – Franca Bisio era positiva al coronavirus. La donna, 74 anni, pensionata e affetta da demenza senile, è deceduta venerdì scorso alla casa di riposo “Castello di Stazzano”, nel Novese, e l’ex marito, Luciano Arcaini, il giorno dopo ha voluto rivolgersi ai Carabinieri di Capriata d’Orba che hanno avviato le indagini, la procura indaga per omicidio colposo.

Secondo quanto accertato, l’esito del tampone, effettuato il 2 aprile, sulla donna non era mai stato consegnato dall’Asl alla struttura assistenziale di Stazzano. La procura, però, l’ha recuperato e ha avuto conferma di quanto l’ex marito Arcaini, pensionato di Basaluzzo, era riuscito informalmente ad appurare: cioè la positività al Covid.

L’autopsia effettuata su Franca Bisio ha confermato che il decesso è riconducibile a una broncopolmonite ostruttiva ma sarà l’approfondimento in laboratorio sui reperti istologici che consentirà di verificare se la broncopolmonite ha avuto cause autonome o se era collegata al covid.

Il medico legale si è preso due mesi di tempo per dare una risposta, ma gli inquirenti hanno sollecitato l’urgenza chiedendo di accelerare, se possibile, la consegna della relazione finale.

Terminata l’autopsia, la procura ha concesso il nulla osta per lo svolgimento della sepoltura.

C’è un’inchiesta aperta per omicidio colposo nei confronti di persone da identificare. Nessuno,dunque, al momento è iscritto nel registro degli indagati. La risposta della medicina legale è fondamentale per indirizzare il proseguimento della indagini. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Novi e di Alessandria, dopo che Arcaini, presentando esposto alla procura, aveva descritto i fatti delle ultime settimane.

La struttura di Stazzano, dal 4 marzo, aveva vietato le visite ai famigliari perché erano emersi i primi casi di febbre. Subito era stata fatta la segnalazione all’Asl che, però, aveva eseguito i tamponi soltanto un mese dopo: il 2 aprile, su 76 ospiti. Il successivo esito aveva evidenziato la presenza di 40 contagiati, asintomatici, oltre a 23 operatori.

Resta da appurare se Franca Bisio fosse positiva o meno al tampone. Lo avevano chiesto ripetutamente i famigliari, ma il suo tampone non risultava pervenuto.

La pensionata, agli inizi del mese di aprile, aveva avuto la febbre, curata inizialmente con pastiglie di tachipirina. Che evidentemente non erano bastate se la figlia Annapaola, che aveva potuto vedere la madre in videochiamata, era rimasta sconvolta, riferendo che le condizioni della madre parevano disperate.

L’ex marito si era adoperato per avere risposte sul tampone assente e aveva trovato conferma ai dubbi grazie all’intervento di un amico medico: Franca Bisio era positiva.

Arcaini lo aveva detto subito, perché si intervenisse, perché si facesse qualcosa, perché si agisse in fretta, anche se alla casa di riposo dall’Asl non era arrivato nulla. Un medico, nella mattinata di venerdì scorso, pur in assenza del risultato dell’accertamento, aveva comunque somministrato la terapia anticoronavirus ma nel pomeriggio la pensionata è morta.

Ora i famigliari vogliono la verità. Vogliono capire: se l’accertamento fosse avvenuto prima e non si fosse perso l’esito del tampone Franca Bisio si sarebbe potuta curare tempestivamente salvandole la vita?