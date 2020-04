Esplosione Quargnento, per l’emergenza coronavirus slitta il processo a Gianni Vincenti e Antonella Patrucco

Alessandria – Per l’emergenza coronavirus è saltata l’udienza che stamane il gip Paolo Bargero aveva fissato per raccogliere i pareri di tutte le parti prima di decidere se sollevare, oppure no, l’eccezione di incostituzionalità sul rito abbreviato richiesto dagli avvocati Vittorio Spallasso, Lorenzo Repetti, Laura Mazzolini, Caterina Brambilla e Federico Di Blasi, difensori dei coniugi Gianni Vincenti e Antonella Patrucco, accusati, in concorso, della strage di Quargnento, dove l’esplosione di una cascina causò la morte di tre Vigili del Fuoco, Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido, e il ferimento di altre tre persone, due Vigili del Fuoco e un Carabiniere.

Vincenti è in carcere, la moglie Antonella Patrucco è tuttora a piede libero. Sono stati incriminati dal procuratore Enrico Cieri e dal sostituto Elisa Frus di omicidio volontario plurimo, lesioni volontarie, esplosione dolosa di abitazione, truffa all’assicurazione e calunnia al vicino su cui, dopo la tragedia della notte tra il 4 e il 5 novembre, avevano cercato di far convergere i sospetti.

Essendo l’imputato detenuto, era necessario appurare il suo consenso al rinvio. L’emergenza sanitaria in atto ha reso, inevitabilmente, tutto più complicato. Ora si attende che il gip fissi una nuova data.

Anche il processo in Assise, dal 4 maggio in cui era stato fissato, slitterà.

Per quanto riguarda il quando si aprono alcune ipotesi: una se il gip, ascoltati tutti, si convince della fondatezza di sollevare l’eccezione di costituzionalità, l’Assise resta sospesa fino a quando la Suprema Corte non si pronuncia.

Una legge dello scorso aprile nega la possibilità di essere giudicati con rito abbreviato, e sconto automatico di un terzo della pena, a chi è accusato di reati punibili con l’ergastolo. Già altrove il dubbio sulla costituzionalità della norma è stato sollevato. Se in questo caso il gip Bargero non lo farà, motivando la decisione, spetterà alla presidente della Corte d’Assise rifissare la data di inizio del processo vero e proprio coi giudici popolari.