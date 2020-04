Serie D: ancora tutto tace e il Casale è sempre al palo, una decisione definitiva forse la prossima settimana

Casale Monferrato – La serie D si interroga ancora sul proprio futuro. Mentre, infatti, a livello regionale i comitati di Piemonte, Lombardia e Veneto hanno già stabilito il termine della stagione sportiva ‘19-‘20 con il “congelamento” degli organici per quella successiva, nella quarta serie calcistica è ancora tutto al palo.

Di conseguenza lo è anche il Casale Fbc.

I Nerostellati sono ormai due mesi che non sanno se ci sarà una possibilità di scendere ancora in campo oppure mettersi al lavoro in vista della nuova stagione che tra l’altro, qualora non migliorasse la situazione sanitaria, potrebbe anche non iniziare nei tempi previsti.

Insomma, tutto ancora in alto mare in serie D mentre la prossima settimana è previsto un Consiglio Federale dove è indispensabile siano prese decisioni definitive.

Tenendo ben presente che la salute resta al primo posto e che servono misure straordinarie perché non ci sia un’emorragia di società anche in questa categoria.