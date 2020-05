Coronavirus, al Covid Hospital di Tortona pronta a partire la macchina dei tamponi

Tortona – Sarà attiva dalla fine della prossima settimana la macchina per analizzare i tamponi arrivata al laboratorio di microbiologia del Covid Hospital di Tortona.

Il nuovo macchinario, acquistato dal Comitato Tortona per l’Ospedale, riuscirà a processare 400 test al giorno.

Fin da marzo il Comitato era interessato a questo acquisto. Un primo ordine però, dagli Stati Uniti, era stato bloccato, così si è dovuto individuare un nuovo fornitore, dalla Svizzera.

Il Comitato ha pagato le apparecchiature e l’Asl i reagenti. La macchina dovrebbe entrare pienamente in funzione dalla prossima settimana.

Buona parte delle apparecchiature è comunque già operativa. L’installazione proseguirà in questi giorni.

Poi bisognerà fare dei test con campioni, alcuni positivi e alcuni negativi, ovviamente muti, che dovranno collimare con le rilevazioni del laboratorio di Torino per ottenere l’autorizzazione a procedere. In pratica una serie di operazioni che si protrarranno fino alla fine della settimana prossima.

Si sta, inoltre, lavorando su una tac ‘portatile’, che permetterebbe di avere una tac per Covid 19 e una riservata agli altri pazienti. Un modo, questo, per ridurre anche le code degli esami.