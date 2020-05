Da Associazione Nazionale Carabinieri: scendono in campo anche gli Uomini della Benemerita con la loro Protezione Civile

Anche la “Benemerita” scende in campo per aiutare la popolazione provata dall’epidemia di Covid19 che, oltre a mietere migliaia di vittime, costringe tutti alla quarantena per contenere il contagio. Anche in provincia di Alessandria è finalmente attiva la Protezione civile ANC Carabinieri che cerca nuovi volontari.

Per chi fosse interessato telefonare al 320 1434018