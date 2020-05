Lunedì riapre la Cerutti: venti al lavoro a Casale e venti a Vercelli

Casale Monferrato – Da lunedì riapriranno le Offcine Meccaniche Cerutti, anche se a ranghi ridotti. Una ventina di lavoratori a Casale e altrettanti a Vercelli ma nell’arco della settimana il numero salirà. Un’altra fetta di dipendenti lavora da casa con lo smart working.

Soddisfatti i sindacati che, come raccontato da Luca Barbero, hanno tenuto vari incontri con la direzione per stilare un protocollo di sicurezza che garantisca la salute dei lavoratori, ma non blocchi l’attività produttiva.

In questo modo sono state previste le misure di distanziamento sociale, la fornitura ai lavoratori di mascherine e dispositivi di protezione individuale, i gel igienizzanti. Inoltre i larghi spazi dell’ambiente di lavoro, consentono distanze sufficienti tra un lavoratore e l’altro.