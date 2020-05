Nelle Rsa piemontesi niente visite dei parenti fino a giugno

Alessandria – Nelle Rsa piemontesi niente visite almeno per un altro mese. L’ultimo decreto aveva fatto pensare ad una possibile apertura, affidando ai direttori sanitari delle singole strutture la decisione se, chi e per quanto tempo fare entrare, ma poi la Regione è intervenuta per dire un secco no e posticipare ogni ingresso non necessario nelle case di riposo.

La decisione è arrivata dopo i timori espressi dai sindacati soprattutto per il personale che sta operando nelle Rsa, ridotto in molti casi ai minimi termini. La situazione è già critica e un’apertura alle visite in questo periodo potrebbe far temere una riesplosione del contagio che potrebbe essere devastante in una situazione già molto tesa per le accuse e i rimbalzi di responsabilità tra titolari e gestori da una parte e Regioni dall’altra, mentre sono le procure ad avere in mano tutte le carte per chiarire se ci sono responsabilità nella strage degli anziani.

I numeri parlano, tristemente, chiaro: nelle strutture per anziani del Piemonte ci sono stati 660 morti in più rispetto all’anno scorso, senza contare l’elevato numero di positivi, in alcune strutture la totalità degli ospiti. Il monitoraggio con i tamponi è arrivato a quota 20 mila, ed è ancora in corso, anche se l’80% delle case di riposo è già stato monitorato. Forse troppo in ritardo, tanto da convincere i magistrati a indagare, anche in seguito alle denunce e agli esposti dei familiari delle vittime.

L’accesso a parenti e visitatori rimane vietato in tutte le strutture sanitarie pubbliche, private, convenzionate ed equiparate. La Regione Piemonte sottolinea anche l’importanza di realizzare “idonee forme e modalità alternative di contatto tra ospiti e parenti”.