Vercelli, in dieci a far grigliata il 25 aprile nonostante i divieti: multati

Vercelli – Sono finite nei guai dieci persone per aver organizzato, lo scorso 25 aprile, una grigliata con brindisi e balli incorporati, al rione Concordia di Vercelli.

Pranzo e tavolata all’aperto negli spazi tra due palazzi fra via Monfalcone e via Sabotino: tutto documentato con un video che ha fatto il giro del web e che è stato visto anche dalla Polizia visto che mercoledì gli agenti hanno inflitto una sanzione amministrativa ai dieci per la violazione delle norme in materia di prevenzione della diffusione del virus. Quattrocento euro ciascuno: la grigliata alla fine ha avuto un conto molto salato. Uno dei partecipanti è stato anche denunciato a piede libero.