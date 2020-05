Coronavirus, Fase 2: il Piemonte riparte ma è la regione dove il contagio rallenta meno che in altre zone

Torino – “A fronte dei provvedimenti del governo non si poteva dire di no, ma per noi sarebbe stato meglio prorogare il blocco di una settimana”. A parlare è l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, e il riferimento è l’inizio della cosiddetta Fase 2 che da oggi vedrà le regioni italiane rimettere in moto la macchina del lavoro.

Ma per il Piemonte la questione è, rispetto ad altre regioni del Nord, più delicata.

Tutto, in Piemonte, è avvenuto dopo: l’arrivo del virus, le restrizioni, il ricorso massiccio ai tamponi, la corsa per soffocare i focolai scoppiati nelle Rsa di gran parte della regione.

Piemonte in ritardo di almeno una settimana ed ecco perché la parola cautela sarebbe d’obbligo ma la regione, pressata soprattutto dalle categorie economiche, si appresta a ripartire, non senza malavoglia.

Da Verbania a Cuneo, passando per Torino, oggi possono ripartire 239.310 attività. Ci sono gli alberghi, quasi tutti chiusi da marzo, ci sono le imprese di costruzioni (43.000, il settore più consistente), i servizi finanziari e assicurativi e immobiliari, oltre che i trasporti e 29.000 attività manifatturiere e di servizi alle imprese. E sempre oggi i professionisti possono finalmente staccare l’allarme dagli uffici e tornare a fare il loro mestiere. Non da remoto.

Restano invece chiuse ancora 80.000 attività, la metà sono negozi, 20.000 i ristoranti e bar. Che nelle province però potranno, facendo richiesta agli uffici comunali, effettuare il servizio take away. Non a Torino dove, invece, bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

Traducendo questa fotografia in numero di lavoratori, si può dire che da oggi il 65% di chi può finalmente imboccare la strada di una normalità inseguita da settimane sono ditte individuali, oppure lavoratori autonomi

Puntando la lente di ingrandimento su Torino si può dire che nel capoluogo di regione possono riprendere, da oggi, ritmi pre-pandemia circa 80.000 persone. Tra questi ci sono i lavoratori del trasporto pubblico che oggi tornerà a funzionare a pieno regime. Decisamente più complicato è capire come si riuscirà a conciliare questa nuova normalità con i volumi degli spostamenti.

Anche perché se i numeri del contagio aumenteranno in seguito alla riapertura, tornare indietro è un attimo. In tutta la Regione.

A fronte di un calo di ricoveri in terapia intensiva e di decessi, è aumentato il dato dei contagi.

Rispetto a domenica 26 aprile i casi totali di Covid in Piemonte sono stati 2.520: +10,1% rispetto al dato nazionale di 13.042 (+ 6, 6%), portando così l’incidenza del Piemonte sui casi totali Italia dal 12, 6% (di domenica scorsa) al 13, 0% di ieri.

Il che significa che qui ci si continua ad infettare di più che altrove, anche se di situazioni gravi e gravissime ce ne sono molte meno.