Da Confagricoltura e Cia: riaprono i mercati agricoli di Cia e Confagricoltura

Da domani, martedì 5 maggio, riapriranno i mercati agricoli organizzati da Cia e Confagricoltura Alessandria, dopo l’autorizzazione data dal Comune di Alessandria

Gli appuntamenti settimanali in città sono nelle mattine di martedì in Borgo Città Nuova (quartiere Pista), mercoledì in piazza della Libertà e giovedì in piazza Ceriana.

Le Organizzazioni ringraziano in particolar modo la Protezione Civile e l’Unac Castellazzo Bormida (Unione Nazionale Arma Carabinieri onlus) che garantiranno il servizio di sicurezza e il rispetto delle misure imposte dai decreti. In una nota congiunta i presidenti Gian Piero Ameglio (Cia) e Luca Brondelli di Brondello (Confagricoltura): “Siamo pronti a ripartire anche con i nostri mercati, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. In questo modo torniamo a offrire in città i prodotti di qualità dei nostri imprenditori agricoli, invitiamo i cittadini a sostenere l’economia delle aziende del nostro territorio. Ringraziamo il Comune e i referenti di Protezione Civile e Unac, Giorgio Melchioni e Carmelo Mendola”.