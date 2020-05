Dai partiti di opposizione a Tortona: quale progetto dietro l’angolo?

Richiesta la convocazione di un Consiglio Comunale per confrontarsi sull’emergenza e pianificare il futuro

Il nostro Paese ha affrontato e sta affrontando un periodo drammatico, dal quale dovremo necessariamente uscire tutti insieme. Il Coronavirus non ha risparmiato la nostra Città, che ha dovuto piangere in queste settimane numerosi concittadini. Rivolgiamo i nostri pensieri ai familiari delle vittime e mandiamo un abbraccio a tutte le persone che hanno sofferto e soffrono a causa di questo nemico invisibile che ci attanaglia.

In questi mesi di emergenza sanitaria, come consiglieri di opposizione, non abbiamo mai fatto mancare la nostra collaborazione alle autorità cittadine e ci siamo sempre impegnati con senso di responsabilità, per il bene della nostra comunità. Abbiamo partecipato attivamente a tutte le riunioni informali di aggiornamento svoltesi in Comune, promuovendo un confronto leale e costruttivo.

Giunti ormai all’inizio del terzo mese di emergenza ed in prossimità di quella c.d. fase 2 che dovrebbe proiettare il Paese verso una graduale ripresa delle attività economiche e sociali, riteniamo sia giunto il momento, anche a Tortona, di tornare a confrontarci nelle sedi più opportune. Per questo motivo abbiamo richiesto la convocazione di un Consiglio Comunale, da tenersi ovviamente nel rispetto dei protocolli e delle distanze di sicurezza, favorendo ove possibile il collegamento in remoto dei consiglieri.

Abbiamo bisogno di analizzare, nella massima assise cittadina, quanto è avvenuto sino ad oggi, lo dobbiamo alla nostra Città ed ai nostri concittadini. Occorre poi iniziare a lavorare insieme all’Amministrazione per individuare le iniziative più opportune al fine di sostenere le attività economiche e le famiglie tortonesi.

Noi ci siamo e continueremo a non fare mancare il nostro contributo.

I Consiglieri Comunali

Federico Mattirolo – Progetto Tortona

Gianluca Bardone – Italia Viva

Lorenzo Bianchi – Civica Tortona

Giovanni Castagnello – Partito Democratico

Giuseppe Cuniolo – Movimento 5 Stelle

Marcella Graziano – Partito Democratico