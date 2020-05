Dalla città di Casale Monferrato: CoronaVirus, problemi di connettività? Arriva il contributo del Comune per gli studenti universitari

Un contributo economico agli studenti universitari residenti nel Distretto sanitario di Casale Monferrato per sostenere le spese di connettività dei nuclei in situazione di fragilità economica.

È questa la nuova iniziativa del Comune di Casale Monferrato in questo periodo di emergenza sanitaria: “Come abbiamo più volte ripetuto – ha ricordato il sindaco Federico Riboldi – non lasciamo nessuno solo. E lo dimostriamo giorno dopo giorno con azioni concrete: dopo l’acquisto di computer e il contributo per la connettività agli studenti degli istituti superiori, ora vogliamo aiutare gli universitari che stanno seguendo le lezioni da casa”.

Per accedere al contributo di 50 euro per acquisto di pacchetti dati per telefonia mobile (ricariche sim) o di 100 euro per contratti di telefonia fissa per connettività (adsl, fibra, etc.) si dovrà presentare domanda entro il 22 maggio.

“La nostra Amministrazione prosegue nell’aiutare le famiglie – ha sottolineato l’assessore alla Pubblica Istruzione Gigliola Fracchia – e lo fa ponendo una particolare attenzione a quelle situazioni di maggiore fragilità. Il bando per accedere al contributo, infatti, richiede il possesso di un Isee Università non superiore ai 13 mila euro, proprio per andare incontro alle esigenze di quei nuclei in maggior sofferenza. Per facilitare e velocizzare il tutto, inoltre, la domanda si potrà inviare direttamente via e-mail”.

Oltre al limite Isee (per chi non ne fosse in possesso, si potrà compilare un’autocertificazione), i requisiti sono:

essere residenti in uno dei Comuni del Distretto sanitario di Casale Monferrato;

ssere regolarmente iscritti a un corso universitario che preveda didattica a distanza nell’attuale fase di emergenza Covid19;

avere un’età compresa tra i 18 e 29 anni.

Il contributo economico sarà erogato tenendo conto della data e ora di arrivo della domanda e del possesso dei requisiti prescritti, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi.

“Questi importanti interventi – hanno concluso in una nota congiunta Riboldi e Fracchia – sono resi possibili grazie alla sensibilità di privati e aziende del territorio: questa comunità ha dimostrato, ancora una volta, di rispondere con infinita generosità nei momenti di emergenza e questo ci ha dato la forza per lottare insieme per ripartite più forti di prima”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione allo 0142 444204 o all’indirizzo servcitt@comune.casale-monferrato.al.it.

Modello della domanda e avviso, invece, è possibile scaricarli dalla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/CoronaVirus-Universitari.