Ex decreto aprile, pronta la bozza: ecco cosa prevede

Prende forma il decreto aprile, ormai slittato a maggio, con gli aiuti economici per la Fase 2. Tante le novità per partite Iva, Pmi, famiglie in difficoltà e beneficiari di Reddito di cittadinanza

Finalmente pronta la bozza del “decreto ex aprile” che entra in vigore a maggio (mercoledì) con le misure economiche e gli ammortizzatori sociali per la Fase 2. Conte ha annunciato che si tratterà di un provvedimento ancor più “poderoso” del Cura Italia. Lo stanziamento riguarda 55 miliardi di euro, che si aggiungono ai 25 miliardi stabiliti nel decreto precedente.

Il testo sarà sottoposto all’esame del Consiglio dei Ministri mercoledì 6 maggio e poi si procederà all’emanazione.

Cosa prevede il decreto