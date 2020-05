Fase 2, in montagna sì ad attività sportive e passeggiate ma vietati picnic e assembramenti

Alessandria – Tornare a fare passeggiate in montagna? Da oggi, con l’inizio della Fase 2, si può ma con le dovute cautele e senza fare picnic o attività di divertimento.

Tra le novità introdotte c’è infatti la possibilità di svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto, non più solo in prossimità della propria abitazione ma, attenzione, non è consentito fuori dalla propria Regione.

Quindi, per quanto concerne la provincia di Alessandria, uno dal capoluogo può raggiungere, citando un luogo di montagna, Caldirola con l’auto o con il pullman, per fare una passeggiata o attività sportiva, ovviamente nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro per la semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.

“Non si possono però organizzare comitive di escursionisti. Inoltre bisogna tener presente che fare attività sportiva o motoria all’aperto non significa fare una scampagnata. A fronte di questa apertura inaspettata stiamo, comunque, preparando un vademecum con dettagli interpretativi della direttiva governativa” è stato spiegato dal Cai, Comitato Alpino Italiano.

La possibilità di andare in montagna a fare sport non significa un “liberi tutti”, come sottolineato, per quanto riguarda soprattutto zone come il Cuneese, dalle guide alpine.

“In Piemonte la nostra attività è ferma dall’8 marzo. Il consiglio che posso dare è di rispettare le distanze e comportarsi in maniera responsabile” ha rimarcato la guida Giulio Beuchod.

Insomma massima cautela alla luce anche del fatto che la montagna, spesso, è vista come parco giochi, area di sfogo per la città. Niente di più sbagliato come ha tenuto a precisare Marco Bussone, presidente nazionale Unione Comuni Montani.