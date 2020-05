Rubarono portafoglio con dentro più di mille euro ad un ottantenne di Canelli: rintracciati a Torino ed arrestati

Canelli – Tutto era cominciato lo scorso fine anno. Era il 30 dicembre e un ottantenne di Canelli era stato derubato del portafoglio che conteneva 1500 euro in contanti.

Li aveva prelevati in banca per saldare le spese della badante del fratello e poi si era fermato in piazza Gancia in attesa che aprisse un negozio.

Seduto sulla sua auto, l’anziano si era addormentato per qualche minuto ma era stato svegliato da un uomo di colore che gli aveva aperto la portiera e gli chiedeva l’elemosina. L’anziano gliela aveva negata e il ragazzo si era allontanato.

Al rientro a casa l’amara scoperta: dalla giacca appoggiata al sedile posteriore dell’auto era sparito il portafoglio contenente la consistente cifra in contanti e il sospetto era ricaduto subito su quel mendicante che lo aveva svegliato.

Denunciato il furto ai Carabinieri, le indagini erano partite con l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sicurezza cittadine che hanno confermato il racconto dell’uomo e il furto ad opera del finto mendicante. Lo hanno seguito, sempre con i filmati, fino a quando è salito su una Audi A4 station wagon condotta da un complice della quale si scorgeva il numero di targa.

In seguito ad accertamenti, era risultato che l’auto era intestata ad un marocchino che però era risultato del tutto estraneo ai fatti mentre i carabinieri avevano accertato che su quell’auto in più occasioni fossero stati identificati due giovani, marocchini anch’essi, con precedenti per reati contro il patrimonio, N. Q. di 28 anni e Y. Z. E. di tre anni più giovane.

Ci sono volute ancora molte settimane di indagini e di appostamenti per riuscire a capire dove i due vivessero fino a che le ricerche hanno avuto successo.

Uno dei due girava dalle parti di Porta Palazzo a Torino e gli uomini della Benemerita, dopo aver intercettato la sua automobile, lo hanno atteso fino a quando è salito a bordo di essa. A quel punto è stato bloccato e nella sua abitazione, in corso Giulio Cesare, ed è stato rintracciato anche il complice, quello accusato di aver eseguito materialmente il furto del portafoglio dell’anziano canellese.

Entrambi sono poi stati arrestati e portati in carcere ad Asti.