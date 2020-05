Auto si ribalta sul ponte del Po a Casale

Casale Monferrato – Grave incidente stradale stamane sul ponte del Po a Casale. Per cause in corso di accertamento, un’auto, che probabilmente viaggiava a velocità sostenuta, ha sbandato e si è capovolta. Sul posto sono intervenuti la Polizia e due ambulanze del 118. Il codice di intervento è rosso.

Il traffico è stato bloccato in entrata a Casale dalla parte di Oltreponte.