Dalla Prefettura di Alessandria: incontro relativo alla ripresa dei lavori nei cantieri del “Terzo Valico”

Si è tenuto stamane un incontro in videoconferenza, convocato dal Prefetto Olita, al quale hanno partecipato il Commissario Straordinario del Governo per il Nodo di Genova e il Terzo Valico, Consigliere Mauceri, il Questore di Alessandria Morelli, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza Col. Lorusso e Col. Pucciarelli, il Responsabile di progetto del Terzo Valico per Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) Cocchetti e il Presidente del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci (CO.C.I.V.) Rettighieri, oltre a qualificati tecnici del Consorzio, “general contractor” dell’opera.

Durante l’incontro è stato fatto il punto sulla ripresa dei lavori nei cantieri del “Terzo Valico” in condizioni di piena sicurezza, anche per quanto riguarda la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata, in applicazione dei Protocolli di Legalità.

L’incontro è stato preceduto da interlocuzioni per le vie brevi tra il Commissario Straordinario, il Prefetto e le altre Istituzioni competenti.

Tutti gli intervenuti hanno assicurato la massima collaborazione al riguardo e lo scambio di informazioni finalizzato al costante monitoraggio dell’andamento dei lavori.