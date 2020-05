Dopo il verbale per le violazioni delle norme anti Covid19, insulti ai poliziotti su Facebook: denunciate sei persone fra cui un alessandrino

Vercelli – Figura anche una persona residente in provincia di Alessandria nelle denunce per oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione on line effettuate dagli uomini della Squadra Mobile di Vercelli in merito ad una serie di insulti via web rivolti alla polizia.

Al centro della questione le sanzioni per la violazione delle norme anti Covid19 comminate a tre uomini che, lo scorso 10 aprile, erano stati colti in flagrante in un self service di Vercelli da un equipaggio della Digos mentre stavano lavando le loro auto. Ovviamente in assenza di necessità.

I tre erano stati informati che sarebbero stati multati, loro avevano contestato in modo acceso tanto che era stato richiesto anche l’intervento di un equipaggio della Mobile.

Vicenda conclusa? Neanche per sogno, anzi. Tutto si era poi spostato sul web tanto che il giorno dopo, in questura, si era scoperto che sulla bacheca Facebook di uno dei tre automobilisti, quello che si era mostrato più insofferente al controllo, era apparsa una serie di post. Uno di questi era la foto del cartello dell’autolavaggio aperto e il commento: “533,33 di verbale, ladri”. Subito dopo la foto del verbale con i nomi ben in vista dei poliziotti. Ne era nato un dibattito in cui erano spuntati anche commenti molto pesanti rivolti all’indirizzo delle Forze dell’Ordine.

Controllando il profilo dell’autore del post e i messaggi tra i commenti, gli uomini di mobile e digos hanno identificato sei persone, residenti nelle province di Vercelli, Novara e Alessandria, denunciate per oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione on-line.