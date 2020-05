Doppia coltellata all’Italia da parte di tedeschi e olandesi sui prestiti europei

di Andrea Guenna – Oggi i tedeschi e i loro lacché olandesi hanno recitato una commedia nella quale si sono divisi i ruoli per cui i crucchi hanno bocciato l’acquisto di titoli di stato e gli arancioni hanno chiesto misure restrittive sul Mes che in pratica torna ad essere quello di prima. Mi spiego. Nei giorni scorsi il ministro olandese delle finanze Wopke Hoekstra (nella foto col povero Gualtieri) ha fatto pervenire una nota al parlamento dei Paesi Bassi sulla possibilità di attivare la linea di credito del fondo salva-Stati. In quel documento l’Olanda, nonostante le promesse fatte in sede di commissione, chiede l’imposizione di diverse condizioni sul MES, fra le quali la firma di un memorandum d’intesa da parte dei beneficiari, l’erogazione dei soldi dopo un’attenta analisi di sostenibilità sul debito, contrazione del periodo di concessione del prestito. Ma, lacché olandesi a parte, è noto a tutti che il destino dell’Eurozona dipenda sempre dalle decisioni tedesche. E proprio oggi si è pronunciata la Corte Costituzionale tedesca di Karlsruhe che non si è fatta il minimo problema a smentire nientemeno che la Corte di Giustizia Europea che si è allineata alla Bce a proposito del Public Sector Purchase Program (acquisto da parte della Bce di Bond emessi da stati membri) che riguarda le operazioni legate ai titoli di stato e parte del QE. Poche ore fa, in un comunicato, la corte di Karlsruhe comunica che il Public Sector Purchase Program, giudicato legittimo dalla Corte di Giustizia Europea, non lo è secondo la Corte Costituzionale tedesca per violazione degli articoli 20 comma terzo (superiorità della legge sullo Stato) e 79 (obbligo di obbedienza alla costituzione tedesca) e per violazione dell’articolo 123 del TFUE. Secondo la Corte Costituzionale tedesca, la BCE, nelle sue decisioni sull’adozione e attuazione del PSPP, avrebbe agito al di fuori dei propri poteri e dei propri limiti. Confermando la loro arroganza e la loro malafede, i crucchi si permettono perfino di rimproverare i giudici europei di Strasburgo: “L’approccio della CGUE (Corte di Giustizia dell’Unione Europea) di ignorare gli effetti reali del PSPP nella sua valutazione della proporzionalità del programma e di astenersi dal condurre una valutazione generale e una valutazione a tale riguardo, non soddisfa i requisiti di una revisione comprensibile per stabilire se il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e la BCE osservano i limiti del loro mandato di politica monetaria. Applicato in questo modo, il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 1, seconda frase e articolo 5, paragrafo 4, TUE) non può svolgere la sua funzione correttiva ai fini della salvaguardia delle competenze degli Stati membri, il che rende insignificante il principio di conferimento (articolo 5, paragrafo 1, prima frase e articolo 5, paragrafo 2, TUE)”.

In sostanza i tedeschi vedono nella forma attuale del PSPP, non un’opportunità di aiuto per i Paesi più colpiti dalla pandemia, ma una palese violazione della legge tedesca, per cui il Bundestag (il parlamento federale tedesco) sarà costretto a votarne la bocciatura. Bocciatura che si riverbererà sulle decisioni della Commissione Europea.

Si tratta di una coltellata mortale all’Italia. Ma cosa aspettiamo ad andarcene?

Scendiamo dal patibolo finché siamo in tempo!