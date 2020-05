Nel primo giorno della Fase 2 per l’Assessore Borasio troppa gente in giro nel centro di Alessandria. Si comincerà a multare?

Alessandria – Da ieri è ufficialmente iniziata la Fase 2 in tutta Italia e, ovviamente, anche ad Alessandria. Ma come si sono comportati i cittadini nel capoluogo piemontese?

A sentire le parole di Paolo Borasio, assessore all’Ambiente di Palazzo Rosso, male. L’esponente della Giunta Cuttica lamenta il fatto che in alcune zone della città, in primis la centralissima piazzetta della Lega, sembrava di essere a maggio dell’anno scorso.

“Era pieno di gente, anche senza mascherina” ha detto Borasio. Stesso discorso vale anche per piazza della Libertà dove ieri, alle undici e mezza, sembrava davvero di essere tornati ad una normalità pre contagio. Sensazione acuita dal traffico delle auto e dai posteggi che mancavano negli spazi blu intorno alla piazza e nelle vie intorno, dove qualche auto era anche in seconda fila.

Altro fatto che, a quanto pare, a Borasio non è andato proprio giù era vedere la gente seduta nei dehors dei bar. Che sono chiusi come, ad esempio, visto davanti al Lokomoderno.

E poi ancora: persone sedute sulla stessa panchina, anche tre in una sola, come una giornata qualsiasi senza il coronavirus. Un via vai di gente segnalato ovunque con numerose richieste di intervento anche dalle frazioni.

Borasio sfodera la linea dura: “Oggi era il giorno uno della fase due, e se il giorno due sarà come il giorno uno non si potrà fare altro che sanzionare pesantemente”. E ancora: “Forse ci vorrebbe maggior rispetto per quelle persone che hanno le attività chiuse, per le persone che sono morte a causa del Coronavirus, per gli operatori sanitari e i medici impegnati in prima linea da mesi. Per le persone ancora malate”.

Stamane, durante l’Unità di crisi si discuterà delle sanzioni, che a sentire l’assessore dovrebbero essere di centinaia di euro.

Ma intanto come si sono comportati, in questo Giorno 1 della Fase 2, bar e ristoranti? E i trasporti e i parchi pubblici?

Nel complesso, a detta di diversi esercenti alessandrini, la gente pare aver compreso ma i capannelli, per chi prende anche un semplice caffè o fa colazione, ci sono stati.

Nei ristoranti e nei pub il take away, per lo meno ieri, ha funzionato nel rispetto delle regole imposte dal Governo.

I treni hanno ricominciato a circolare e la gente pare aver capito come tenere le distanze all’interno dei vagoni.

Nei parchi i runner sono tornati a correre, anche qui ovviamente nel rispetto delle regole. Niente multe, dunque, da queste parti, almeno per ora. Si spera che i giorni successivi siano uguali e non come, a detta dell’Assessore Paolo Borasio, sta accadendo in città.