Coronavirus, anche nella Fase 2 sul territorio alessandrino proseguono i controlli delle Forze dell’Ordine

Alessandria – Stanno proseguendo, anche con l’inizio della Fase 2, sul territorio alessandrino le attività di controllo del rispetto delle normative per il contenimento e il contrasto del contagio da coronavirus come previsto nel Dpcm del 26 aprile.

Le Forze di Polizia e dalle Polizie locali, nel periodo che va dal 29 aprile al 5 maggio, hanno controllato oltre 12 mila persone sanzionandone 636. Sono stati poco più di 3.500 le attività commerciali che hanno subìto controlli con due titolari sanzionati e altrettanti locali per cui è stata disposta la chiusura.