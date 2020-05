Coronavirus, morta all’ospedale di Tortona la nona suora orionina

Tortona – È deceduta ieri , martedì, al Covid Hospital di Tortona la nona suora orionina della Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità.

Si tratta di suor Maria Bernarda, al secolo Marianna Laudi. La religiosa era nata a Farno, Ascoli Piceno, e aveva 85 anni, di cui gli ultimi 59 trascorsi nella Famiglia Orionina.

La religiosa era stata portata al Covid-19 Hospital di Tortona con altre 17 consorelle in seguito all’emergenza sanitaria scoppiata lo scorso 12 marzo nella struttura di via Don Sparpaglione, vicino al Santuario della Madonna della Guardia.

Prima di lei sono mancate Maria Assunta Orrù, 79 anni, da 57 appartenente all’ordine tortonese, morta all’ospedale Niguarda di Milano il 17 aprile. Suor Maria Assunta era stata direttrice negli anni ’80 dell’asilo Sacro Cuore di viale Kennedy a Tortona.

Al Covid Hospital di Tortona ne sono, invece, morte altre sette.

L’ultima, in ordine di tempo, prima di suor Maria Bernarda, era stata suor Maria Josè, Maria Lucia Biancolilla, 86 anni, morta martedì 14 aprile.

Venerdì 27 marzo era mancata Maria Annetta Ribet, 85 anni e 58 di professione religiosa. Apparteneva alla Provincia orionina “Mater Dei” (Italia, Romania e Spagna) ed era originaria di Pieve di Teco, in provincia di Imperia.

Martedì 25 marzo era morta Suor Maria Cristina Fontes, 91 anni, originaria di Maldonado, in Uruguay e il giorno prima altre due delle missionarie ricoverate il 13 marzo all’ospedale di Tortona: suor Maria Filomena Licitra, 98 anni, e suor Maria Ulisia Felici, di 86, mentre la settimana prima erano morte Suor Maria Caterina Cafasso, 82 anni, originaria di Fontanetto Po, Vercelli, e Madre Maria Ortensia Turati, 89 anni, Superiora generale dal 1993 al 2005.