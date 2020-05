Covid19: in Italia il numero dei guariti ha superato quello degli attuali malati

Il dato che identifica le persone attualmente colpite dal Covid-19 crolla di ben 6.939 unità: il numero dei malati attuali è sceso a 91.528, e per la prima volta è inferiore al totale dei guariti, 93.245. Oggi si registra un leggero aumento nel numero dei contagi (1.444 contro i 1.075 di ieri) e dei decessi (369 contro i 236 di ieri)

Agi – Sale a 214.457 il numero totale degli italiani colpiti dal Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Con un aumento di 1.444 casi, in crescita rispetto a ieri (quando si erano registrati 1.075 nuovi casi). Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano delle 18.

Sale anche il numero dei decessi, 369 oggi (contro i 236 di ieri), per un totale di 29.684, mentre è boom di guariti, 8.014: sarebbe il record assoluto, ma la regione Lombardia precisa, come riferito dalla Protezione Civile, che il numero così alto è dovuto a un aggiornamento del dato e fa riferimento a guariti nelle giornate precedenti e non solo a ieri.

In ogni caso, per effetto di questi dati, il numero di persone attualmente positive crolla di ben 6.939 unità: il numero dei malati attuali è sceso a 91.528, e per la prima volta è inferiore al totale dei guariti, 93.245.

Prosegue intanto il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono scesi di altre 501 unità, arrivando a 15.769 totali, mentre le terapie intensive contano 94 posti occupati in meno, con il totale che scende a 1.333. Le persone in isolamento domiciliare sono 74.426, in netto calo rispetto agli 80.770 di ieri. Infine, oggi più tamponi eseguiti: 64.263, contro i 55.263 di ieri, per un totale di 2.310.929.

Cos’è successo in Lombardia

In Lombardia oggi sono stati registrati 634 nuovi casi di coronavirus, con 222 morti. In totale, dall’inizio dell’epidemia, si sono registrati 79.369 casi e 14.611 decessi. A questi dati, forniti dalla Regione Lombardia, vanno aggiunti 130 casi di aprile rendicontati oggi. Ieri i casi positivi erano stati +500, due giorni fa +577. Mentre i decessi +95 3 l’altro ieri +63. Infine i tamponi effettuati oggi sono stati , invece ieri +6.455 e due giorni fa +7.978.

Decessi e contagi in Piemonte

Sono 31 in Piemonte i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale delle vittime sale quindi a 3.247, così suddivise su base provinciale: 1.448 Torino, 584 Alessandria, 276 Novara, 267 Cuneo, 195 Asti, 165 Biella, 164 Vercelli, 115 Verbano Cusio Ossola, 33 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Cresce anche il numero di pazienti guariti, ora pari a 6.891 (327 in più rispetto a ieri), mentre i contagi sono 27.939 (165 in più rispetto a ieri): 14.116 in provincia di Torino, 3.622 in provincia di Alessandria, 2.587 in provincia di Cuneo, 2.399 in provincia di Novara, 1.641 in provincia di Asti, 1.152 in provincia di Vercelli, 1.068 nel Verbano Cusio Ossola, 997 in provincia di Biella, 249 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

I restanti 108 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 150 (5 in meno rispetto a ieri), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 12.661 (300 in meno rispetto a ieri). Infine i tamponi diagnostici finora eseguiti, ora pari a 188.057, di cui 103.161 risultati negativi.

I numeri in Emilia Romagna

Nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna si sono registrati 104 casi di persone positive al coronavirus e 32 decessi (3.737 totali). Lo ha comunicato l’ente regionale in una nota. Dall’inizio dell’epidemia le positività sono state 26.379. Le nuove guarigioni oggi sono 362 (14.251 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -290, passando dai 8.681 registrati ieri agli odierni 8.391.

Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 5.860, fra i più alti nel Paese. Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.728, -149 rispetto a ieri.

I pazienti in terapia intensiva sono 176 (-15). Diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-101). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 14.251 (+362): 3.077 ‘clinicamente guarite’, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 11.174 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.