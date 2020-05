Ferrari di Confartigianato: “Bene la Regione col Bonus Piemonte, ora il Governo definisca le regole per ripartire il 18 maggio”

Alessandria (Max Corradi) – Il Presidente di Confartigianato Imprese Alessandria Adelio Ferrari è chiaro: “Il Patto per la ripartenza dell’artigianato e del commercio, firmato sabato 2 maggio dalla Regione Piemonte, d’intesa con le Parti sociali Confartigianato, CNA e Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti, a sostegno delle categorie che più hanno sofferto per il lockdown totale delle loro attività, è un provvedimento che va nella direzione giusta, più volte da noi sollecitata”. Il “Bonus Piemonte” riguarda oltre 37.000 micro e piccole aziende piemontesi che potranno ricevere un primo contributo a fondo perduto per riprendere l’attività dopo due mesi di chiusura. Si tratta di oltre 88 milioni di euro ripartiti in 2.500 euro per estetiste e parrucchieri, ristoranti, gelaterie, catering, bar, sale da ballo e discoteche; 2.000 euro per la ristorazione senza somministrazione (gastronomie, piadinerie e pizza al taglio) e centri benessere; 1.000 euro per Taxisti e Ncc (Noleggio Con Conducente).

“Ora – prosegue Ferrari – anche il Governo deve fare la sua parte, consentendoci di riaprire tutte le aziende a partire da lunedì 18 maggio, garantendo la massima sicurezza per imprenditori, lavoratori dipendenti e cittadini. Gli italiani hanno dimostrato la loro responsabilità sia nella fase di lockdown che nella ripartenza di lunedì 4 maggio, così come le aziende si sono dimostrate all’altezza della responsabilità di riavviare l’attività nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza condivisi. Chiediamo ora al Governo – spiega ancora il Presidente di Confartigianato Alessandria – di emanare con sollecitudine le misure di sostegno economico promosse per tutte le aziende oggi in estrema difficoltà, dando seguito a quanto già fatto dalla Regione Piemonte per le anzidette categorie maggiormente colpite dalla chiusura forzata. Le migliaia di aziende la cui attività è ancora sospesa, non potranno reggere la situazione di stallo e di attesa che si è andata determinando dopo il Dpcm del 26 aprile. Hanno la determinazione la responsabilità e le competenze – conclude il Presidente – per riaprire in assoluta sicurezza per addetti e clienti già dal prossimo 18 maggio, ma è indispensabile che il Governo approvi rapidamente i protocolli già condivisi e chiarisca definitivamente le procedure che le aziende dovranno adottare nei rispettivi comparti, affinché le stesse possano predisporre le aperture in tempo utile. Il rischio di contagio deve essere gestito, non potendolo azzerare, e fino a quando non sarà disponibile una cura, dovremo imparare a conviverci, adottando tutte le precauzioni e la prudenza di cui non difettano i nostri imprenditori”.