Ladri in azione al cimitero di Calliano, indagano i Carabinieri

Calliano – Alla riapertura dei cimiteri con l’avvento della Fase 2, a Calliano, nell’Astigiano, lunedì una brutta sorpresa ha accolto i familiari di alcuni defunti che hanno notato la mancanza di alcuni oggetti dalle tombe dei loro cari.

Oltre una decina le tombe prese di mira, principalmente quelle inumate a terra, dalle quali ignoti hanno rubato i porta fiori in rame sradicandoli direttamente dalla lapide in marmo sulla quale erano fissati.

L’accaduto è stato pubblicamente denunciato attraverso un post su Facebook che ha raccolto la solidarietà dei callianesi e l’unanime indignazione per l’azione priva di scrupoli.

È stata presentata denuncia alle Forze dell’Ordine ma sarà difficile scoprire, da parte dei Carabinieri, quando effettivamente i malviventi sono entrati in azione nel camposanto, ormai chiuso da quasi due mesi.

L’area è munita di telecamere di videosorveglianza comunale ma anche quelle potrebbero non essere d’aiuto.

Un caso che sta, comunque, facendo discutere nel paese dell’astigiano. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri di Moncalvo e di Asti. La speranza è che, in tempi brevi, gli investigatori possano risalire agli autori dei furti sacrileghi.