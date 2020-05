Omicidio colposo: si indaga in tre Rsa di Torino

Torino (Ansa) – Omicidio colposo è l’ipotesi di reato contenuta in alcuni fascicoli di indagine aperti dalla procura di Torino per decessi avvenuti in tre Rsa con sede nel territorio di competenza. Al momento non risultano iscrizioni nel registro degli indagati.

In totale nel Palazzo di giustizia del capoluogo piemontese sono stati aperti – per lo più dopo segnalazioni e denunce – più di una trentina di fascicoli in relazione a diversi aspetti legati all’emergenza Coronavirus. Quasi tutti sono ancora senza ipotesi di reato. Nella seconda procura della provincia, quella di Ivrea, ce ne sono oltre venti.