ArcelorMittal spegne alcuni impianti nella zona di Marsiglia: preoccupazioni per il futuro dei siti di Genova e Novi Ligure

Novi Ligure – Preoccupa anche in Italia la decisione di ArcelorMittal France di chiudere un altoforno e diverse cokerie nello stabilimento di Fos-Sur-Mer, nella zona di Marsiglia, le cui produzioni sono destinate in particolare ai siti di Genova e Novi Ligure.

“2500 lavoratori temono si possa replicare quanto è avvenuto negli anni scorsi per il sito di Florange, dove alla fermata parziale e temporanea degli impianti è seguita la chiusura definitiva. Non è soltanto una ragione solidaristica quella che ci lega al destino dei 2500 lavoratori di Fos- Sur-Mer: due terzi delle produzioni dello stabilimento francese sono destinati ai mercati di Italia e Spagna e da quello stabilimento, insieme a quello spagnolo di Aviles, si riforniscono per parte della loro attività, in particolare, i siti di Genova-Cornigliano e di Novi Ligure” ha dichiarato Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile siderurgia.

“La fermata di Fos-sur-Mer è quindi legata ad un rapporto di causa-effetto con il nostro mercato, le nostre produzioni, gli assetti complessivi del gruppo ArcelorMittal. Su questo è indispensabile tornare a confrontarsi con il Governo e con l’azienda – ha aggiunto ancora Venturi – è urgente che il Governo istruisca, anche da remoto, tempi e modalità di un negoziato che, nessuno si illuda, possa essere saltato a piedi pari: l’emergenza Covid-19 è una ragione di più non una di meno per ricercare scelte sostenibili e condivise”.