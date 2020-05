Coronavirus: via libera alle messe dal 18 maggio, firmato il Protocollo

Roma – È stato firmato stamane il Protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni con i fedeli. Entrerà in vigore da lunedì 18 maggio. “Il testo giunge a conclusione di un percorso che ha visto la collaborazione tra la Conferenza Episcopale Italiana, il presidente del Consiglio, il ministro dell’Interno e – sottolinea la Cei – il Comitato Tecnico-Scientifico”.

Nel Protocollo sono indicate alcune misure da rispettare: l’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti; le attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche e nei sacramenti; la comunicazione da predisporre per i fedeli, nonché alcuni suggerimenti generali.

Nel predisporre il testo si è puntato a tenere unite le esigenze di tutela della salute pubblica con indicazioni accessibili e fruibili da ogni comunità ecclesiale.

Il Protocollo è stato firmato dal Presidente della Cei, Cardinale Gualtiero Bassetti, dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.