Da Questura Alessandria: nuovi avvicendamenti tra i Funzionari

Nonostante l’emergenza epidemiologica in atto, con la conclusione dei cicli formativi e le assegnazioni disposte dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si arricchisce l’organico dei Funzionari negli Uffici della Questura di Alessandria. Il Commissario Tecnico Amedeo M.A. Luisi è stato assegnato alla Questura di Alessandria a decorrere dal giorno 4 maggio u.s. al termine del Corso di Formazione per Commissari Tecnici frequentato presso la Scuola Allievi Agenti di Alessandria dove, precedentemente, il suddetto ha prestato servizio nell’ambito della formazione degli Allievi Agenti. Il Commissario Luisi, originario di Alessandria, ha conseguito la Laurea in Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Torino ed è ora stato destinato dal Questore quale Funzionario preposto all’Ufficio Tecnico Logistico della Questura con compiti di indirizzo e coordinamento.