Mancano i soldi: stipendi a rischio al Cit di Novi Ligure, si invoca l’aiuto dei Comuni consorziati

Novi Ligure – Soldi non ce ne sono più e a questo punto, con i dipendenti che rischiano di non prender più lo stipendio, si prospetta la chiusura.

L’allarme rosso arriva dai sindacati e riguarda il Cit, Consorzio Intercomunale Trasporti, di Novi Ligure, messo alle corde dal coronavirus in un momento in cui sembrava ci fossero segnali di ripresa.

La mancanza di liquidità potrebbe incidere negativamente non solo sugli stipendi ma anche sui fornitori che rischiano di non essere pagati.

“Se i Comuni consorziati non ripianeranno i debiti a farne le spese saranno dipendenti e cittadini” è il monito della Cgil.

L’azienda aveva chiuso con un disavanzo di 670.000 euro ma adesso anche settori in crescita come parcheggi o turismo potrebbero rimanere fermi.

Insomma una situazione di emergenza ulteriormente aggravata dall’emergenza sanitaria.

“La fotografia della situazione descritta dai sindacati è purtroppo realistica – ha sottolineato l’amministratore delegato Silvio Mazzarello – ma stiamo pensando a come uscirne”.

Mazzarello ha sottolineato come, in tempi di emergenza sanitaria, siano stati garantiti servizi e mobilità ponendo sui bus la massima attenzione alla sicurezza applicando tutte le varie disposizioni del governo.

“Secondo obiettivo era l’ottimizzazione dei settori ma l’unico ad essere implementato è stato purtroppo quello delle onoranze funebri”.

Secondo quanto spiegato dall’amministratore delegato, il personale è stato organizzato con una settimana a testa di cassa integrazione per ridurre i costi e all’assemblea dei soci è stato chiesto un contributo economico per poter proseguire l’attività.

Entro fine mese, comunque, secondo quanto affermato da Mazzarello, sarà presentato il piano di ristrutturazione aziendale per dare una svolta ad una situazione sempre più intricata e grave.