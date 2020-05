“Miracolo Mandrogno”: colpito da infarto, malato di covid salvato dai chirurghi alessandrini. Ecco perché noi italiani possiamo farcela

Alessandria – Ricoverato il 23 marzo in Rianimazione in quanto affetto da Covid19, dopo 44 giorni Maurizio è stato dimesso dalla Cardiochirurgia dell’ospedale di Alessandria completamente guarito sia dal Covid che dalle complicanze che gli avevano causato un arresto cardiaco. Il paziente era infatti stato subito operato a cuore aperto in urgenza per una tromboembolia polmonare direttamente nel suo letto in Rianimazione. Grazie a questo intervento tempestivo e alla perfetta collaborazione tra l’equipe cardiochirurgica del Dr. Andrea Audo e il team della Rianimazione, le sue condizioni critiche lentamente hanno visto un graduale e costante miglioramento fino alla guarigione.